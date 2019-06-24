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Курсан Асанов: Милиционеры будут работать по 8 часов в день

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- ВБ
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Если поправки в закон "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" примут, то милиционеры перейдут на 5-дневный график и будут работать по 8 часов в день. Об этом в интервью изданию maralfm.kg сказал заместитель главы МВД Курсан Асанов.

По его словам, сегодня работники МВД работают и в выходные дни.

"По новому же закону те, кто работал в выходные дни, будут отдыхать в рабочие дни. Кроме этого, зарплата милиционеров поднимется на 40 процентов, а пенсии увеличатся до 2500-4000 сомов. Если соответствующий законопроект пройдет, то все эти вопросы будут решены, - заверил Асанов.


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URL: https://www.vb.kg/379277
Теги:
законопроект, зарплата, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Курсан Асанов, МВД
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