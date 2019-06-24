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Наримана Тюлеева по делу Атамбаева вызвали на допрос

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Экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева вызвали на допрос по делу экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в соцсети написала дочь бывшего градоначальника Назгуль Тюлеева.

По ее словам, допрос должен произойти сегодня.

Напомним, ранее депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели результаты работы депутатской комиссии по лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Большинством голосов палата поддержала выводы, сделанные комиссией. Позже заключение было отправлено в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/379283
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, Генеральная прокуратура, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, следствие
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