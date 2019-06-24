Наримана Тюлеева по делу Атамбаева вызвали на допрос

Экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева вызвали на допрос по делу экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в соцсети написала дочь бывшего градоначальника Назгуль Тюлеева.

По ее словам, допрос должен произойти сегодня.

Напомним, ранее депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели результаты работы депутатской комиссии по лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Большинством голосов палата поддержала выводы, сделанные комиссией. Позже заключение было отправлено в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства.