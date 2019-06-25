Прокуратура расследует незаконное обогащение Атамбаева?

Решения Первомайского суда Бишкека относительно банковских счетов и ячеек экс-президента Алмазбека Атамбаева, членов его семьи и приближенных было вынесено на основании части 1 статьи 323 Уголовного кодека КР (Незаконное обогащение должностным лицом). Об этом VB.KG рассказал Член политсовета СДПК, юрист Нурбек Касымбеков.

- Данный факт Генеральная прокуратура зарегистрировала в Едином реестре преступлений и проступков еще 12 июня 2019 года. Обвинение никому конкретно не предъявлено. Однако, суд вынес это решение вопреки закону "О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента". Депозитные счета - это тоже имущество и они защищены законом, - считает юрист.

Он подчеркнул, что в Первомайском суде прошло два слушания. Первое - выемка всех документов с 2009 года по настоящее время о счетах Алмазбека Атамбаева, его родственников и приближенных, размещенных во всех банках КР. Это слушание вел Боромбаев.

На другом заседании был наложен арест на счета жены экс-президента Раисы Атамбаевой.

- Адвокаты будут оспаривать эти решения в городском суде Бишкека. Уже написана апелляция, - сказал Касымбеков.

Напомним, в круг приближенных, чьи банковские счета заинтересовали силовиков попали 22 человека. Кроме Атамбаева там числятся имена его жены, детей, родственников, покойного брата Раисы Атамбаевой, бизнесменов Ахмет Кая, Кайрата Абдуллаева, Субихи Пархати и бывшего телохранителя Дамира Мусакеева, который осужден на 5 лет лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре не комментируют по какой статье приняты решения о выемке информации о счетах семьи Атамбаева.