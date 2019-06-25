Задержан подозреваемый в избиении депутата в Сокулукском районе

По факту нанесения телесных повреждений депутату Нижне-Чуйского айыльного кенеша 48-летнему Ж.А. в Сокулукском районе задержан подозреваемый.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 24 июня в дежурную часть Жаны-Жерского ПОМ ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что в селе Нижний-Чуй несколько молодых людей нанесли телесные повреждения местному жителю.

На место сразу же был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции 22-летний местный житель А.Т. обратился с заявлением о принятии мер в отношении лиц, нанесших телесные повреждения его 48-летнему отцу Ж.А., которого доставили в территориальную больницу.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 266 (хулиганство) УК КР и начато досудебное производство.

Для раскрытия преступления следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения.

Так в ходе принятых мер сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний местный житель М.З. В ходе допроса он пояснил, что примерно 4 месяца назад обнаружил связь его жены с потерпевшим, в результате чего развелся с женой. На почве семейных проблем между двумя местными жителями на протяжении 4-х месяцев происходили словесные перепалки.

24 июня примерно в 19:30 часов Ж.А. и М.З. встретились на одной из улиц села и очередная словесная перепалка переросла в драку.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Сокулукского района. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время сотрудниками милиции для полного и объективного расследования материала досудебного производства проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия.

Все участники происшествия доставлены в органы внутренних дел Сокулуского района для выяснения всех обстоятельств дела.

Досудебное производство продолжается.