Лучшая защита в суде - "коллективный разум"

В нашей рубрике "Золотой фонд" мы будем рассказывать конкретные истории предпринимателей, которые эффективно используют нашу новую рекламную платформу. Сегодня - история о том, что маленькая "строчка" играет важную роль и в большом бизнесе.

- Самая эффективная реклама - личные рекомендации постоянных клиентов. Но, для того чтобы их наработать, необходимо начинать с самой первой ступени маркетинга, информировать как можно большее количество людей о своих товарах и услугах. И в этом плане строчная реклама в газете - оптимальный инструмент, - уверен учредитель коллегии адвокатов "Хо и Корпорейшн" Александр Хегай.

За историей успеха его компании "Вечерка" следила с 2004 года - в это время Александр Васильевич ушел с государственной службы, открыл сначала юридическую корпорацию, а потом и коллегию адвокатов "Хо и Корпорейшн".

Вообще Александр Васильевич в представлении не нуждается, особенно в юридических, правоохранительных и судебных кругах. Более 22 лет он работал в органах прокуратуры на различных должностях - следователя, криминалиста, прокурора города Сулюкты, заместителя прокурора Ленинского района города Бишкека, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики и всегда был непримирим к нарушителям законов. Бесценный опыт госслужбы он использовал в организации работы своей коллегии адвокатов, которой сейчас доверяют юридическое сопровождение международные компании и защиту интересов в суде в самых сложных делах. Сегодня - это коллективная работа тридцати профессионалов своего дела, а начиналось все с одного человека в 2004 году.

- Александр Васильевич, как вы приняли такое решение - оставить успешную карьеру на госслужбе и создать свое дело?

- Решение это далось с трудом, потому что за 22 года человек прирастает к месту работы. Но к тому времени сложились такие условия, которые в совокупности повлияли на принятие решения уйти в частную адвокатскую практику. Сначала, как и все начинающие бизнесмены, решил попробовать работать в нескольких интересных мне направлениях - хотел найти свою нишу. Открыл агентство недвижимости, детективно–охранное агентство и одновременно занимался частной адвокатской практикой. На своем опыте понял, что серьезно развивать сразу три направления не получится, ведь только в охранном агентстве у меня работало 200 человек! Поэтому решил оставить одно, которое приносило чувство профессиональной самореализации. К этому времени мои дети уже получили высшее юридическое образование и успешно работали адвокатами. Вот я и предложил объединить усилия, создав коллегию из восьми адвокатов.

- Но разве работать на себя не более выгодно и менее хлопотно?

- Безусловно, когда я вел частную практику, был сам себе хозяином и получал очень хорошие гонорары за работу. Но коллегия - это совершенно иной уровень профессиональных возможностей. Коллективная работа всегда более эффективна - все самые сложные задачи мы решаем "коллективным разумом". По завершении больших, серьезных дел мы также проводим подробный анализ всей работы. Кроме того, за 14 лет мы выстроили эффективную структуру подразделений. У нас сейчас, кроме непосредственно адвокатского отдела, есть аналитический, он собирает для нашей коллегии всю информацию, необходимую для работы. Кроме того, еженедельно у нас проходят практические семинары на необходимые нам темы - начиная от судебной речи и заканчивая изменениями в законодательстве. Наши сотрудники должны расти! И я всегда поддерживаю каждого, кто берет курс на госслужбу. Из нашей коллегии вырос уже один судья, и я точно уверен в его профессионализме и этических принципах.

- Новый закон об адвокатской деятельности существенно расширил полномочия адвокатов, но в то же время он повысил требования к ним. Это к лучшему?

- Новое законодательство позволяет адвокату проводить практически собственное расследование, параллельно с правоохранительными органами и предоставлять результаты в суде. Конечно, это требует не только высокой квалификации, но и специализации. Хороший адвокат, как врач - не может быть универсальным. Вы же не пойдете к стоматологу вместо кардиолога? Конечно, и тот, и другой знают анатомию человека, но ведь это не делает их профессионалами. Также и в адвокатуре есть "узкие" специалисты в уголовных и гражданско–правовых делах.

- Вы осуществляете абонентское обслуживание посольств. Это, безусловно, vip–сегмент. А насколько реально обратиться к вам простому человеку? Какая в коллегии ценовая политика?

- В нашей коллегии работают адвокаты с многолетним опытом работы в правоохранительных органах, а также молодые специалисты, новаторство которых позволяет решать самые сложные задачи клиентов. Что же касается общей ценовой политики, то за счет оптимизации расходов и того, что у нас каждый занимается своим делом, мы предоставляем конкурентоспособные цены на рынке адвокатских и юридических услуг.

- Сейчас у вашей компании уже есть четкий имидж, и, на первый взгляд, вы не нуждаетесь в традиционной рекламе. Почему же уже много лет даете "строчку" в нашу газету?

- В начале адвокатской деятельности я выбрал для своей рекламы "Вечерку" потому, что сам ее читаю. Уверен, что к печатному СМИ уровень доверия у людей выше, поскольку газеты работают в четком и понятном правовом поле. Мне кажется, что рассказывать о своей компании можно и нужно только в том СМИ, содержание которого не нарушает закон и не спекулирует на доверии читателей.

Реклама в печатных СМИ - это не архаизм, а по–прежнему эффективный инструмент, позволяющий решать маркетинговые задачи любой сложности.Эффективность рекламного кейса обеспечивают уникальные конкурентные преимущества печатных изданий в целом и "Вечерки" в частности: высокий уровень доверия аудитории; визуализация информации повышает узнаваемость бренда; информативность - в печатном виде можно представить существенный объем информации, в том числе графической, и при этом рассчитывать на то, что читатель успеет освоить ее целиком; длительность воздействия - такое рекламное сообщение можно сохранить для того, чтобы воспользоваться им в любое удобное время и в любом месте; разделение на целевые аудитории - в рубриках и спецпроектах. Издательский дом "Вечерний Бишкек" образовал качественную маркетинговую платформу с широкими возможностями, создав новый сайт: reklama.vb.kg, на котором размещается вся реклама пятничного выпуска и находится там в течение недели. Затем информация полностью обновляется, благодаря этому посетители сайта видят только актуальные предложения.

Одно объявление - двойной эффект!

Все "строчки", данные в газету, также размещаются на сайте: reklama.vb.kg. Там вы можете бесплатно их редактировать, добавив фотографии.Как заказать рекламу, не выходя из дома:

отправьте текст объявления на любой из номеров WhatsАpp: (0551) 68–03–88, (0701) 68–03–88 или e–mail: 680388@mail.ru; получите номер своего объявления; оплатите, указав номер объявления,через электронный кошелек "ЭЛСОМ" или сеть платежных терминалов MegaCom, 24Pay, Quickpay.

Как редактировать объявление на сайте:зайдите на сайт reklama.vb.kg: под логотипом "Вечерки" выберите меню "редактировать объявление"; введите код, полученный при оформлении объявления; вы можете значительно расширить текст объявления на сайте: убрать сокращения, добавить информацию при необходимости загрузить 1–2 фотографии.

Новая платформа reklama.vb.kg открывает перед нашими партнерами дополнительные рекламные возможности за счет значительного увеличения аудитории. А также делает подачу объявления простой, быстрой и удобной. Теперь, чтобы разместить "строчку" в газете и на сайте, не обязательно ехать к нам в редакцию!