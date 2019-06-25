Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На должность судей в КР претендуют 447 кандидатов

82  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На замещение 64 вакантных должностей судей районных и городских судов Кыргызской Республики документы подали 447 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Совета по отбору судей.

По данным пресс-службы, из 447 кандидатов 330 человек впервые претендуют на вакантную должность судьи. Они пройдут компьютерное тестирование.

"График компьютерного тестирование опубликован в разделе "График конкурсного отбора" С 24 июня 2019 года начался первый этап (тестирование) конкурсного отбора на вакантные должности судей местных судов Кыргызской Республики", - сообщили в Совете по отбору судей.

Ранее от 13 мая 2019 года Советом по отбору судей Кыргызской Республики был объявлен конкурсный отбор на замещение вакантных должностей судей районных и городских судов Кыргызской Республики и прием документов осуществлялся в течении двух недель. В свою очередь Совет по отбору судей Кыргызской Республики рассмотрев все поступившие документы в соответствии с законом "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики"

и по положению о конкурсном отборе кандидатов на должности судей Кыргызской Республики будут проводить конкурсный отбор, который состоит из тестирования, разрешения письменного задания и собеседования по определению профессиональных и волевых качеств кандидата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379291
Теги:
конкурс, судья, Кыргызстан, Совет по отбору судей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  