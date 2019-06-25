На должность судей в КР претендуют 447 кандидатов

На замещение 64 вакантных должностей судей районных и городских судов Кыргызской Республики документы подали 447 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Совета по отбору судей.

По данным пресс-службы, из 447 кандидатов 330 человек впервые претендуют на вакантную должность судьи. Они пройдут компьютерное тестирование.

"График компьютерного тестирование опубликован в разделе "График конкурсного отбора" С 24 июня 2019 года начался первый этап (тестирование) конкурсного отбора на вакантные должности судей местных судов Кыргызской Республики", - сообщили в Совете по отбору судей.

Ранее от 13 мая 2019 года Советом по отбору судей Кыргызской Республики был объявлен конкурсный отбор на замещение вакантных должностей судей районных и городских судов Кыргызской Республики и прием документов осуществлялся в течении двух недель. В свою очередь Совет по отбору судей Кыргызской Республики рассмотрев все поступившие документы в соответствии с законом "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики"

и по положению о конкурсном отборе кандидатов на должности судей Кыргызской Республики будут проводить конкурсный отбор, который состоит из тестирования, разрешения письменного задания и собеседования по определению профессиональных и волевых качеств кандидата.