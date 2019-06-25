Семилетнему Косте нужно оснастить реанимацию на дому

У семилетнего Кости Дементьева - детский церебральный паралич и полная зависимость от дыхательного аппарата. Два года назад мальчик "разучился" дышать после перенесенной тяжелой пневмонии. С тех пор он живет в реанимационной палате Национального центра охраны материнства и детства. А мог бы жить дома или в детском хосписе. Но выписать Костю из реанимации можно только… в такую же точно реанимацию.

Для того, чтобы мальчишка жил, ему необходимы три аппарата:

- кислородный концентратор с производительностью 20 литров кислорода в минуту;

- прикроватный монитор, который обеспечивает ежеминутное наблюдение за жизненно важными показателями пациента;

- бактерицидный рециркулятор, который постоянно обеззараживает воздух в палате.

А также комплектующие на них – одноразовые трубки и консоли.

- У Кости уже есть портативный аппарат искусственной вентиляции легких, а также вакуумный аспиратор – для ежедневного очищения легких и дыхательных путей от слизи. На эти приборы мальчишке также сбрасывались "всем миром". Но сейчас задача усложнилась – необходимый Косте кислородный концентратор стоит около четырех с половиной тысяч долларов! И еще около трех тысяч долларов стоит прикроватный монитор с пульсоксиметрическими датчиками. А еще нужны бесконечные одноразовые трубки и консоли для питательного зонда и трахеостомы – на них уже дано собираем деньги всем нашим коллективом, видя, насколько тяжело приходится маме Костика, - объяснил заведующий реанимацией Дамир Усманов.

Мама Кости – Татьяна Дементьева – героическая женщина. Уже два года она ездит к своему сыну в больницу из села: два часа туда, три часа – назад, потому, что пробки. Дома еще трое детей и муж. Он – единственный кормилец большой семьи и мама-папа – для старших ребятишек.

- Но мы о себе не думаем, когда уж тут! – машет рукой Татьяна Дементьева. - Человек ко всему привыкает. Это раньше я ломала голову над вопросами – почему именно с нами такая беда случилась? А сейчас просто живу. Конечно, не теряю надежду на то, что мой мальчик все же "раздышится", иногда врачи фиксируют у него самостоятельное дыхание. Бога прошу только об одном – пусть он живет! Мы его любим таким, какой он есть. Это только сначала казалось, что мир рухнул, а потом привыкли. И жизнь открыла то, что мы до этого не замечали, больница вообще здорово прочищает мозги и расставляет приоритеты! Сорок лет прожили, а главного-то и не замечали... Теперь вот знаем, что любовь – это не инвестиция в будущее детей. Это – принятие ребенка здесь и сейчас, таким, какой он есть. Это еще и множество простых или сложных дел, которые нужно переделать, чтобы твой малыш жил, а ты мог держать его за теплую ручку и видеть улыбку. Мы и к старшим детям стали относится по-другому, более осознанно что ли. А еще я бесконечно благодарна врачам отделения – мы за эти годы стали семьей, они не только моего сына спасают, но и меня – ведь порой бывает так трудно взять себя в руки и действовать во благо ребенка. Порой и слов не нужно никаких, просто обнять человека, напоить чаем, посидеть рядом у кровати Костика, послушать это умиротворяющее – пик, пик, пик, - убеждающее, что сейчас состояние Кости стабильное, сердце бьется, пульс в норме, кислорода достаточно.

Костю готовы принять в детском хосписе или перевести на домашний паллиатив, но чтобы выписать Костю из реанимации, необходимо оснастить его комнату необходимым оборудованием. Для его приобретения семье необходимо собрать около $7,5 тыс.

Помочь можно несколькими способами:

– Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ": 0551 06–63–37 (оформлен на Татьяну Дементьеву)

через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

переводом со своего банковского счета в KICB;

в отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

в моносалонах "ЭЛСОМ";

у уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".

– Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 (551) 06–63–37;