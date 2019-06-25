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В КР выпустят специалистов в области халал-индустрии

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- ВБ
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В настоящее время, Министерством экономики Кыргызской Республики во исполнение Плана мероприятий по реализации "Концепции развития халал-индустрии в КР" на период 2017-2020 г.г. проводится образовательно-просветительская работа среди населения о понятии "халал" и обучении специалистов в области халал-индустрии.

Так, отдел регулирования систем оценки соответствия и халал-индустрии Минэкономики КР совместно с ОЮЛ "Международная Ассоциация Партнерской Экономики и Финансов" проводит семинары.

27 июня этого года в большом зале министерства с 09:00 - 12:00 состоится обучение на тему "Перспективы и вызовы в Halal life style" (Халяльный образ жизни). С 14:00 - 16:00, на тему "Потенциал и вызовы в Исламских принципах финансирования".

В данном мероприятии примет участие международный эксперт Мухаммад Ибрагим Эсса, признанный ученый в области исламского банкинга, страхования и халал-индустрии. В настоящее время, он является почетным членом Шариатских Советов таких организаций как: "Синд Банк", "Хабиб Метрополиан Банк", "Equitable Financial Solutions Australia", Китайский бизнес-центр (CBH, Дубай), Член комитета по надзору за шариатом - Галф Халяль Центр (ОАЭ) и т.д.

На семинаре принимают участие представители государственных органов и ведомств, бизнес-сообщества, предприниматели, общественные организации Кыргызской Республики.

Напомним, в Кыргызстане халал-индустрия рассматривается как дополнительная конкурирующая индустрия, позволяющая диверсифицировать экономику Кыргызстана, придающая дальнейший импульс развитию экономики, позволяющая Кыргызстану привлекать дополнительные инвестиции и увеличивать экспорт продукции в зарубежные страны.


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URL: https://www.vb.kg/379295
Теги:
бизнес, ислам, халал, Бишкек, Кыргызстан, Министерство экономики
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