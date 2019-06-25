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Генпрокуратура дала оценку решению спецкомиссии по Атамбаеву

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- Оксана Гут
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Заключение Генеральной прокуратуры по решению спецкомиссии о выдвижении ряда обвинений Алмазбеку Атамбаеву готово. Оно уже находится у спецкомиссии. Об этом сегодня, 25 июня, заявил депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Мамытов внес предложение о включении этого вопроса в повестку дня комитета и далее на рассмотрение палаты.

Пока члены комиссии не сообщают о том, какую оценку по их решению дала Генпрокуратура.

Напомним, в составе спецкомиссии по лишению неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева находятся: Каныбек Иманалиев, Омурбек Бакиров, Кожобек Рыспаев, Евгения Строкова, Максатбек Эгембердиев, Канат Исаев, Алмазбек Токторов, Жыргалбек Турускулов, Талант Мамытов, Бактыбек Райымкулов, Жунус уулу Алтынбек; Бактыбек Турусбеков.

Согласно процедуре, после положительной оценки Генпрокуратуры, депутаты должны принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента. Для этого необходимо две трети всех голосов.


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URL: https://www.vb.kg/379297
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
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