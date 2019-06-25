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Беспилотники террористов – угроза странам ЕАЭС

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- Виктория Гунгер
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Сегодня террористы все больше используют для нанесения ударов и разведки беспилотную технику. Поэтому, перед государствами встал вопрос пресечения деятельности подобных аппаратов и их проникновения на территорию государства. Об этом в рамках Третьей Бишкекской сети террористического форума стран ЕАЭС, заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По его словам, многие такие беспилотники оснащены мощной памятью для сбора данных и могут нести на себе до 5 килограммов тротила.

- Также эти беспилотники могут пролетать незамеченными военной техникой. Можно представить, что будет, если такой аппарат окажется на массовом скоплении или стратегическом объекте. А значит, у правоохранительных и военных структур должны быть полномочия по ликвидации подобных аппаратов. И это касается не только России, но и других государств, - подчеркнул Хинштейн.

Напомним, организаторами БАФ выступили Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов "Пикир", Фонд "Евразийцы -новая волна" и Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа".


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URL: https://www.vb.kg/379298
Теги:
форум, терроризм, ЕАЭС, Бишкек, теракт, Кыргызстан
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