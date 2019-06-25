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Алайские и турецкие кыргызы станут побратимами

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- ВБ
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев совершил рабочую поездку в район Чубук г.Анкары, где проживают этнические кыргызы. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В рамках поездки состоялась встреча с Мэром Баки Демирбашем и Акимом Угур Сезером, в ходе которой были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе оказание содействия этническим кыргызам, проживающим в районе Чубук.

Учитывая то, что предки большей части этнических кыргызов являются выходцами с Алайского района Ошской области, а также в целях необходимости поддержания развития сотрудничества в различных сферах, стороны отметили целесообразность установления побратимских связей между Алайским районом Ошской области и районом Чубук города Анкары.

В ходе встречи была достигнута договоренность о присвоении улицы или парка именем кыргызского писателя Ч. Айтматова, а также выделения в районе Чубук земельного участка для этнокомплекса "Ата Журт".


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URL: https://www.vb.kg/379300
Теги:
Алайский район, посольство, Турция, Кыргызстан, МИД
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