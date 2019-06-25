Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Вопрос о лишении Атамбаева статуса экс-президента уже решен

266  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях распространяется проект постановления Жогорку Кенеша "О лишении статуса экс-президента КР А.Ш. Атамбаева". Правда, пока еще без даты и подписи торага Дастанбека Джумабекова.

Согласно документу, Жогорку Кенеш постановляет:

- Принять к сведению заключение Генерального прокурора О.А. Джамшитова, об имевшихся в действиях экс-президента КР А.Ш. Атамбаева признаков преступлений на период исполнения им полномочий президента КР;

- Лишить А.Ш. Атамбаева статуса экс-президента КР;

- Направить Генеральному прокурору КР копию настоящего постановления.

Стоит отметить, что о даче заключения Генпрокуратуры по решению спецкомиссии о лишении неприкосновенности экс-президента Атамбаева стало известно лишь сегодня утром.

И пока только парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел этот вопрос.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов подтвердил наличие признаков преступления по статье 319 ч.2.УК КР по пяти из шести обвинений, выдвинутыми спецкомиссиией.

В частности, это коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, при приобретения земельного участка в Кой-Таше, при поставках угля на столичную теплоцентраль, причастность к незаконному освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева и аффилированность с ОсОО "Хуасинь" и другими компаниями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379304
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дастанбек Джумабеков, Генеральная прокуратура, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  