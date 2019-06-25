Вопрос о лишении Атамбаева статуса экс-президента уже решен

В соцсетях распространяется проект постановления Жогорку Кенеша "О лишении статуса экс-президента КР А.Ш. Атамбаева". Правда, пока еще без даты и подписи торага Дастанбека Джумабекова.

Согласно документу, Жогорку Кенеш постановляет:

- Принять к сведению заключение Генерального прокурора О.А. Джамшитова, об имевшихся в действиях экс-президента КР А.Ш. Атамбаева признаков преступлений на период исполнения им полномочий президента КР;

- Лишить А.Ш. Атамбаева статуса экс-президента КР;

- Направить Генеральному прокурору КР копию настоящего постановления.

Стоит отметить, что о даче заключения Генпрокуратуры по решению спецкомиссии о лишении неприкосновенности экс-президента Атамбаева стало известно лишь сегодня утром.

И пока только парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел этот вопрос.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов подтвердил наличие признаков преступления по статье 319 ч.2.УК КР по пяти из шести обвинений, выдвинутыми спецкомиссиией.

В частности, это коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, при приобретения земельного участка в Кой-Таше, при поставках угля на столичную теплоцентраль, причастность к незаконному освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева и аффилированность с ОсОО "Хуасинь" и другими компаниями.