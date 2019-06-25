Студент, сбитый сотрудницей посольства США, опровергает версию дипмиссии

Студент Бектемир Мамыров, оказавшийся под колесами автомобиля с дипломатическими номерами посольства США рассказал VB.KG о ДТП и о поведении дипломатов после аварии.

Бектемир Мамыров не сразу согласился на публикацию своего настоящего имени - боялся реакции родителей, которых не хотел тревожить и не стал рассказывать об аварии.

- Мне неприятна вся ситуация. Эта женщина, сотрудница посольства сбила меня как собаку и поехала по своим делам, а вчера я прочитал в СМИ заметку, где посольство утверждает, что она остановилась и оказала помощь. Да, она остановилась, после того как ее догнал свидетель. К тому времени она отъехала примерно на километр от места ДТП. Потом она просто сидела в машине и ждала подкрепления, - говорит Бектемир.

Бектемир учится в Кыргызском техническом университете. В прошлом году он в числе 69 лучших студентов страны получил президентскую стипендию. Теперь, он проходит лечение после сотрясения мозга, которое заработал ударившись об капот неприкосновенной машины дипмиссии США.

- По дороге в больницу меня никто не сопровождал, меня увезла "скорая". Врачи мне предложили пройти МРТ и сдать другие анализы, но у меня не было с собой денег и я отказался от госпитализации. Мне никто не звонил и не пытался узнать о моем о состоянии. Через несколько дней мы решили опубликовать пост в социальных сетях и рассказать о случившемся. Почти сразу в СМИ поднялась шумиха и после этого со мной связался сотрудник посольства. С момента аварии прошло уже шесть дней. Мне кажется, что если бы не этот пост, то дипломаты просто не обратили внимания, что сбили на улице человека. Вчера ко мне приехал сотрудник посольства, он гражданин Кыргызстана, видимо помощник этой женщины. Мы поговорили. Он предложил мне компенсацию, но я отказался. Сама сотрудница со мной не разговаривала, - продолжил Бектемир.

Кстати, отечественные правоохранительные органы тоже не спешили с расследованием. По словам Бектемира, следователь пришел к нему лишь в понедельник, когда об истории с американской водительницей заговорили по всей республике.

- Он вручил мне постановление и направил пройти судебно-медицинскую экспертизу. Сегодня этим занимаюсь. У меня нет конкретной цели. Я хочу справедливости, хочу, чтобы ко мне отнеслись как к человеку, чтобы ко всем нам относились с уважением. Ведь все мы знаем, что мой случай не первый. Я уверен, так нельзя поступать, дипломатическая неприкосновенность не означает потерю обычной человечности, - заключил Бектемир.

Напомним, днем 18 июня сотрудница американского посольства за рулем Лексуса с дипломатическими номерами, на проспекте Манаса в Бишкеке сбила студента, который переходил дорогу по пешеходному переходу.