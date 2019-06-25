ГНС: на получение цифровой подписи у бизнесменов еще 3 недели

На получение электронной цифровой подписи у предпринимателей есть больше 20 дней. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь Государственной налоговой службы (ГНС) Эркин Сазыков.

У компаний и организаций, которые обязаны перейти на электронный документооборот с 1 июля 2019 года, фактически еще есть больше трех недель для получения электронной подписи.

- Дело в том, что по разным видам налогов сроки подачи отчета разные. В среднем конечная дата сдачи приходится на 20 число каждого месяца, - пояснил Сазыков.

Он также отметил, что в настоящее время ГНС проводит переговоры с компаниями-разработчиками ЭЦП по вопросу дистанционного получения цифровой подписи бизнесменами из регионов.

- Предприниматели, которые не имеют возможности приехать в Бишкек, смогут подать заявление в местные налоговые органы. Содействовать в получении подписи будут наши сотрудники, - сказал пресс-секретарь фискального ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на то, что процесс разработки ЭЦП передан на данном этапе частным компаниям, все отчетные данные полностью защищены.

- Фирмы, предоставляющие эту услугу, ни при каких условиях не могут получить доступ к отчетным документам. Никакого посредничества не будет. Отчеты будут уходить напрямую в ГНС. Эти данные защищаются шифрованием, - заявил Эркин Сазыков.

Напомним, в конце мая Государственная налоговая служба распространила сообщение о сроках перехода на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде. В соответствии с постановлением правительства организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, а также осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, должны начать делать это уже с 1 июля текущего года. Другие категории налогоплательщиков обязаны будут предоставлять электронную отчетность не ранее января 2021 года.