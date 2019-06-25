KFC Battle: Определились победители, которые представят Кыргызстан в Москве

Ребята еще вчера гоняли мяч в своем дворе, а сегодня у них появилась грандиозная возможность побороться за поездку в Испанию и заявить о себе на весь мир.

Впервые в Кыргызстане прошел международный спортивный и культурно-образовательный проект KFC BATTLE. За 7 лет этот уникальный проект, который дает прекрасный шанс молодежи реализовать себя, объединил более 750 000 участников и гостей из 8 стран и 3000 населенных пунктов в России и СНГ.

Основной темой первого KFC Battle в Кыргызстане стал футбол. Отборочные соревнования начались 1 марта и проходили еженедельно на стадионе "Динамо" в Бишкеке. В Чемпионате KFC по мини-футболу приняли участие 235 команд, более 1600 человек, не только из столицы, но и из всех областей Кыргызстана. На протяжении четырех месяцев любители – юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет – состязались за поездку на финал в Москву.

22 июня на старой площади Бишкека прошли решающие матчи и определилась команда-победитель.

– В этом году мы с гордостью принимаем в столице этот замечательный проект. Более 80 тысяч молодых людей со всех стран СНГ приняли участие в KFC Battle. До финала дошли самые лучшие. Реализуйте себя, будьте смелыми. Любите то, чем вы занимаетесь, – обратился к участникам проекта гендиректор компании Food Dream, которая является официальным представителем KFC в Кыргызстане, Павел Морозов.

Большой футбол начинается именно с маленьких дворовых площадок. Главное – распознать талант и помочь ему развиться. Чем и занимается проект KFC Battle. Именно поэтому он получил широкую поддержку на уровне правительства страны, мэрии столицы и профессиональных спортсменов.

– Особая благодарность организаторам, спонсорам мероприятия. Поверьте, организовать такое масштабное мероприятие на таком высоком уровне, с такой высокой мотивацией, – это дорого стоит. Победителям и участникам особая благодарность. Надеюсь, этот турнир продолжится в следующие годы, со стороны правительства мы готовы оказать всяческую поддержку в организации и проведении, – высказал мнение директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов.

К слову, возможность организовать масштабное спортивное мероприятие для любителей спорта на старой площади предоставила Первомайская райадминистрация. Еще один немаловажный факт – турнирные матчи в Кыргызстане судили ведущие судьи.

– Вы делаете историю кыргызского футбола. Еще никто на площади перед окнами правительства не играл в футбол. Победителям удачи. Кто едет в Москву, главное – и Москву "взять", и Испанию, – поздравил финалистов KFC Battle в КР рефери FIFA Бахадыр Кочкаров.

А теперь о главном, за что стоило побороться командам?

– Сами футбольные матчи – это нереальная атмосфера, все друг друга поддерживали. Победители отправятся на суперфинал в Москву и будут бороться за спортивно-образовательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR на неделю. Также они смогут получить приятные призы от партнеров проекта и смогут пообщаться с наставником – известным российским футболистом, телеведущим, комментатором Евгением Савиным, – сообщила VB.KG менеджер по маркетингу Food Dream Екатерина Клочинская.

Победители были выбраны в каждой категории: юноши от 14 до 16 лет и от 17 до 30 лет. В отборочных соревнованиях участвовали также три женские команды. Спортсмены-любители, тренеры и судьи получили кубки и памятные подарки от организаторов.

Фаворитом стала команда "Кок-Бору". Семь молодых ребят от 15 до 17 лет из села Киргшелк Чуйской области вырвали у своих соперников победу, получив, вместе с кубками и поздравлениями, грандиозную возможность побороться с лучшими из стран СНГ за поездку в Испанию.

– Мы все друзья, отбирать игроков было тяжело, все хотели попасть в команду. А назвались мы так, потому что пятеро из семерых играют в нашу национальную игру кок-бору. Очень увлекаемся, болеем, мечтаем в будущем играть за "Сары-Озон". Но и футбол тоже не бросаем. Играем почти каждый вечер во дворе. Думаю, успех нашей команды в уважении старших, сплоченности и дисциплине, – рассказал редакции тренер-самоучка команды "Кок-Бору" Амантур Бактыбек уулу.

Сами игроки признались, что пока не берутся оценивать свои шансы в суперфинале. Но обещают достойно представить свою родину в Москве.

– Игра была напряженная, соперники сильные, но мы старались. Удачи соперникам в следующих турнирах, пусть будет больше таких соревнований. Пусть футзал в Кыргызстане расцветает. Мы не знаем, кто играет в командах других стран. Будем тренироваться, постараемся показать хороший футбол, – поделились эмоциями спортсмены.

Ребята искренне рады и верят, что смогут правильно воспользоваться выпавшим им шансом. Не унывают и те, кто сегодня не победил.

Им выпал действительно выдающийся шанс.

– Победителям желаем победы в Москве, пусть полетят в Европу. В следующем году будем участвовать обязательно. Спасибо организаторам, это очень нужные соревнования. Они развивают футбол, дают возможность игрокам проявить себя, встать на путь профессионального футбола, – говорят участники из 29-ой столичной школы.

И, напоследок

Торжественная церемония награждения участников KFC Battle в КР завершилась грандиозным концертом. Гости фестиваля могли насладиться любимыми хитами звезд отечественной эстрады: на сцену вышли Жийдеш Идирисова, Максат Садырбеков, Блэк Кингс и другие известные артисты. Хэдлайнером вечера стал MC Енот.

Уже сейчас организаторы задумываются о планах на следующий год. Так что, скорее всего, в 2020-ом в KFC Battle смогут поучаствовать не только начинающие спортсмены, но и блоггеры, рэп-исполнители, вокалисты и т.д.

Для справки: Уже много лет KFC помогает молодому поколению превращать мечты в цели, страхи – в победы. Кроме того, проект пропагандирует здоровый образ жизни.

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), – международный ресторанный бренд с многолетней историей достижений и инноваций, специализирующийся на блюдах из курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню. Сегодня KFC по-прежнему следует формуле успеха, созданной полковником Сандерсом, – курица панируется и готовится вручную специально обученными поварами более чем в 22 000 ресторанах KFC в 135 странах мира. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.kfc.ru.

Официальным партнером KFC Battle в Кыргызстане является другой международный бренд – PEPSI, который представлен компанией RG Brands.

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