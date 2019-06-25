На Иссык-Куле умер 3-летний мальчик во время обрезания

В Иссык-Кульской области ребенок умер во время обрезания. Об этом сообщает издание Turmush.kg

Случай с летальным исходом был зарегистрирован еще 9 июня в одной из районных больниц региона. Бывший главный врач больницы, ныне проживающий в Бишкеке, привел внука на обрезание, но 3-летний мальчик умер на операционном столе.

"Дедушка маленького мальчика ранее работал главврачом районной больницы. Поэтому он решил привезти внука из Бишкека именно сюда. У ребенка был фимоз (сужение крайней плоти), дедушка попросил хирургов сделать обрезание. Врачи подготовили ребенка, сделали общий наркоз, но, как оказалось, у него произошла аллергическая реакция на наркоз и он умер прямо на операционном столе", - сообщили источники.

В Министерстве здравоохранения данную информацию подтвердили и попросили направить соответствующий запрос для предоставления ответа.

Отметим, в Татарстане были также аналогичные случаи, когда при обрезании от наркоза умерли два мальчика. После этого, правительство республики ввело новый стандарт процедуры обрезания, одним из пунктов которого стало создание общего списка специалистов-хирургов и урологов, которые имеют необходимый сертификат на проведение процедуры обрезания.