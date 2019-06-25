Депутаты Госдумы РФ встретились с соотечественниками, проживающими в КР

В Бишкеке состоялась встреча членов координационного совета российских соотечественников, проживающих в Кыргызстане с депутатами Госдумы Российской Федерации: первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, с членом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иреком Зиннуровым. А также с Послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области сохранности памятников Великой Отечественной войны, в частности реставрации комплекса – мемориала-памятника в селе Панфиловское Панфиловского района, посвященного генерал–майору Ивану Панфилову. Представителями коорсовета были предложены несколько вариантов для совместной проработки проекта между соотечественниками, регионами Кыргызстана и России. В частности Ханты-Мансийский автономный округ активно сотрудничает с соотечественниками Кыргызстана. Но в практической части реализации есть темы, которые требуют обсуждения.

- Особое внимание необходимо уделить братским захоронениям, могилам воинов периода Великой Отечественной войны. Так по существующим правилам, Министерство обороны России финансирует ремонт и реабилитацию кладбищ советских воинов только для территорий вне границ СНГ. А в тоже время в странах СНГ и самой России, в тыловых регионах расположены десятки, сотни госпитальных захоронений, которые требуют ремонта. Местные власти не всегда могут найти финансирование, порой требуются большие суммы. Возможно, есть необходимость просить увеличить статью расходов МО по этому направлению. Или провести целевой проект по всем странам СНГ. Кыргызстан, напомним, называют "страной госпиталей и детских домов", где также значатся несколько братских захоронений: в Оше, Джалал-Абаде, Канте, Токмоке, Бишкеке,с. Люксембург. – пояснили представители коорсовета.

Также представители коорсовета озвучили проблему по обеспеченности школ с русским языком обучения соответствующими учебниками. Как известно, в этих школах используются учебники, изданные еще в 1986 году, иногда и более ранние издания. И школьники вынуждены использовать даже эти учебники по очереди. Или один на 5-6 человек. И такая ситуация во всех регионах. Учебники, изданные по гранту ЕС, пока покрывают линейку по 6 классу. При этом число желающих обучаться на русском языке растет и в столице, и в регионах. И в этой ситуации соотечественники рассчитывают на помощь со стороны России в поиске средств, и российских партнеров для участия в тендерах, в издании учебников, согласованных с Министерством образования Кыргызской Республики.

Представители регионов Кыргызстана – члены коорсовета рассказали о сложностях при оформлении гражданами Кыргызстана российского гражданства. В частности, есть вопросы по процедуре о проведении экзамена по русскому языку для тех, кто хотел бы получить гражданство.

Константин Затулин рассказал, что делегация депутатов Госдумы участвовала в межпарламентской встрече двух комитетов парламентов Кыргызстана и России, где обсуждались вопросы улучшения миграционной политики обеих стран. Также рассматривались вопросы, связанные с положением как граждан Кыргызстана, находящихся на территории России, так и россиян на территории Кыргызстана, а также развития ЕАЭС.

- Наша задача помочь российским соотечественникам, проживающим в Кыргызстане, чувствовать себя равноправными, выяснить есть ли какие то притеснения или неудобства. На наш взгляд, очень важно создавать режим наибольшего благоприятствования в миграционной политике всех стран, а не только России и Кыргызстан, чтобы граждан всех 5-ти всех стран ЕАЭС могли чувствовать себя комфортно. Что касается озвученных вопросов, то я выступаю за отмену экзамена по русскому языку при получении гражданства России для некоторых категорий соотечественников. И отмену нормы о необходимости при получении гражданства предоставлять справку об отказе от гражданства той страны, гражданином которой он является. Помимо этого, все озвученные проблемы мы услышали, будем работать – пояснил Константин Затулин.

Председатель координационного совета Александр Степанюк поблагодарил за интерес к жизни россиян и российских соотечественников, проживающих в Кыргызстане. И затронул проблемы связанные с сотрудничеством в области бизнеса и предпринимательства между Кыргызстаном и Россией в рамках ЕАЭС.