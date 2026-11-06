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Сотни архаров попали в объектив камеры в горах Иссык-Куля

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В одном из государственных природных заповедников Иссык-Кульской области на видео запечатлели стадо архаров численностью около 400 особей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По её данным, сотрудники заповедника зафиксировали животных, спокойно пасущихся на горном склоне. На кадрах видно, как стадо сначала свободно передвигается по пастбищу, а затем животные выстраиваются друг за другом и направляются к вершине горы.

В ведомстве отметили, что увеличение численности диких животных является одним из показателей эффективности природоохранных мероприятий.

Министерство продолжает работу по сохранению биологического разнообразия, защите диких животных и созданию благоприятных условий для их естественного размножения.


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URL: https://www.vb.kg/462872
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, животные, Минприродресурсов
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