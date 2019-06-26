Канатбек Исаев: Никакой драки не было. Не верите – посмотрите на мой загар

Депутат Канатбек Исаев опроверг информацию, что он дрался со своим коллегой Бакытбеком Жетигеновым. Об этом он заявил изданию super.kg.

По его словам, он отсутствовал в парламенте по причине отъезда за границу.

"Никакой драки не было. Между нами был только спор. Разве стали бы мы драться, если в рабочем кабинете был представитель Государственной службы охраны? Не верите – посмотрите загар на моем лице. Или мне показать свой паспорт?" - сказал Исаев.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook пользователь Алмаз Темирбек написал, что депутат от СДПК Бактыбек Жетигенов жестоко избил Каната Исаева. Поводом послужило, якобы, выступление Исаева на заседании в ЖК, в котором он предложил лишить неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Его предложение поддержали большинство депутатов.