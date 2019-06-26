Эксперт: Вместо опиума выгодней выращивать картошку

В Кыргызстане в последнее время вновь начали поднимать вопрос о возрождении посевов опийного мака на Иссык-Куле и других регионах Кыргызстана. Якобы, это надо сделать для обеспечения населения относительно дешевым обезболивающим. Об этом VB.KG сообщил директор ОФ "Центрально-Азиатский центр наркополитики". Александр Зеличенко.

Он напомнил, что до 1974 года Кыргызстан официально производил до 16 процентов мирового опия-сырца.

- Причем он был высочайшего качества и использовался в медицинских и научных целях. Существовала на тот момент в нашей республике даже целая отрасль сельского хозяйства – опиеводство, к которому даже была подключена наука. После этого года посевы прекратились. Но до сих пор под различным углом периодически подается идея о возобновлении посевов опия и их лучшем для республики применении. Сейчас в связи с санкциями опять начали муссировать вопрос о том, чтобы возродить посевы и обеспечить себя обезболивающим, - подчеркнул Зеличенко.

Но делать этого нельзя, считает эксперт.

- Наш центр наркополитики, начиная с 91-го года, проводил различные исследования. Так как после обретения независимости многие предлагали накапливать материальную базу государства через такие посевы мака. Тогда созданная нами рабочая группа доказала, что выгодней и политически, и экономически выращивать картошку. С тех пор эта тема поднималась неоднократно. Вот только все доводы о "народном" лечении опием, разбиваются о глобализацию и новые угрозы. Поэтому, на этот вопрос надо смотреть под призмой новых вызовов и реалий. И, повторю, что делать это ради собственной безопасности категорически не стоит. А те люди, которые поднимают эту проблему, в большинстве случаев пытаются сделать себе на этом политический капитал, - заключил Зеличенко.