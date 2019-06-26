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В ряды террористических организаций вовлекаются целые семьи

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- Виктория Гунгер
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На данный момент терроризм является проблемой номер один в мире. Он не имеет лица, но уносит немало жизней по всему миру. Об этом VB.KG сообщил президент Фонда "Евразийцы – новая волна" Юрий Ануфриев.

Он отметил, что в ряды террористических организаций вовлекаются целые семьи.

-Угрозы нового глобального зла с каждым днем лишь усиливаются. Поэтому, подходить к борьбе с ним надо совместно. В Кыргызстане обсуждение на таких площадках ведется на высоком уровне с привлечением международных экспертов. Причем, мы, как организаторы подобных диалогов, надеемся в дальнейшем привлекать к этому вопросу не только представителей стран ЕАЭС, но и ШОС, - подчеркнул Ануфриев.

Также одним из пунктов борьбы с экстремизмом является профилактика этих идей в обществе, говорит эксперт.

- Люди должны понимать, что такое терроризм, как с ним бороться, и как не попасть в его сети. И это одна из главных задач проведенного накануне в Бишкеке антитеррористического форума , вторая - привлечь внимание к этой теме законодательной и исполнительных ветвей власти стран Евразийского союза и стран, входящих в ОДКБ и ШОС, - заключил Ануфриев.


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URL: https://www.vb.kg/379322
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