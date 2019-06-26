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"Бишкектеплоэнерго" возглавила опытный инженер с модельной внешностью

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- ВБ
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В столичном муниципалитете произошли кадровые перестановки. Новым директором КП "Бишкектеплоэнерго" назначена Мозгачёва Виктория Андреевна, которая ранее занимала должность заместителя директора предприятия. Начинала она с рядового инженера, в общей сложности проработав 13 лет в "Бишкектеплоэнерго". По специальности она инженер-экономист, окончила Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова.

Теперь уже бывший директор коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" Абдылдаев Алимбек Анарбекович переведён на должность директора муниципального предприятия "Бишкексвет".

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

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URL: https://www.vb.kg/379325
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкектеплоэнерго, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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