Каракол отметит день рождения 1,5 тоннами ашлям-фу

На центральной площади Каракола 1 июля лучшие кулинары города приготовят 1,5 тонны знаменитого каракольского ашлям-фу. О готовящемся мероприятии сообщает мэрия Каракола.

Праздник "АШЛЯМ-ФУ FEST" приурочен ко дню рождению главного города Иссык-Кульской области. В этом году ему исполняется 150 лет!

В мэрии обещают раздать угощение бесплатно всем гостям. "Хватит всем", - написали организаторы.

Кроме того, в этот же день на площади состоится концерт знаменитых отечественных артистов. На сцене выступят Атай Омурзаков со танцевальной группой "Адем", Гульнур Сатылганова, Актан Исабаев, Аяна Касымова, Аяр, Жан Сабыров и Ильяз Андаш.