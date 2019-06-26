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Каракол отметит день рождения 1,5 тоннами ашлям-фу

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- Екатерина Улитина
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На центральной площади Каракола 1 июля лучшие кулинары города приготовят 1,5 тонны знаменитого каракольского ашлям-фу. О готовящемся мероприятии сообщает мэрия Каракола.

Праздник "АШЛЯМ-ФУ FEST" приурочен ко дню рождению главного города Иссык-Кульской области. В этом году ему исполняется 150 лет!

В мэрии обещают раздать угощение бесплатно всем гостям. "Хватит всем", - написали организаторы.

Кроме того, в этот же день на площади состоится концерт знаменитых отечественных артистов. На сцене выступят Атай Омурзаков со танцевальной группой "Адем", Гульнур Сатылганова, Актан Исабаев, Аяна Касымова, Аяр, Жан Сабыров и Ильяз Андаш.


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URL: https://www.vb.kg/379327
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, праздник, фестиваль, Кыргызстан
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