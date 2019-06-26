В Бишкеке ликвидировали 20 стихийных торговых точек

Сотрудниками Октябрьского акимиата совместно с УВД Октябрьского района и санитарно-экологической инспекцией был проведен очередной рейд по организации торговли возле ТРК "Орто-Сай". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По итогам проделанной работы было ликвидировано 20 стихийных торговых точек и проведена разъяснительная беседа о недопустимости торговли продуктами питания на земле с лицами, осуществляющими уличную торговлю.

Муниципалитет предупреждает, что уличная стихийная торговля продуктами опасна для здоровья особенно летом и просит соблюдать горожан правила торговли на территории города Бишкек.

Если есть жалобы или предложения жители столицы могут отпралять их через мобильное приложение "Bishkek 312". Его можно скачать приложение через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу.

Горожане могут подписаться на официальный аккаунт мэрии города Бишкек в социальной сети Facebook, получать оперативную информацию, задавать вопросы. Также вся информация оперативно размещается на официальном сайте мэрии города Бишкек www.meria.kg.

Бишкек – любимый благоустроенный город!