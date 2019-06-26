Минэкономики предлагает ограничить выезд за границу должникам

Министерство экономики предлагает запретить выпускать за границу должников по налогам. Соответствующие изменения ведомство предлагает внести в ряд законов и Налоговый кодекс. Проект НПА выставлен на общественное обсуждение.

По данным Минэкономики, это позволит сократить задолженности по налогам, страховым взносам и неналоговым платежам, что в свою очередь увеличит поступления в бюджет путем применения мер принудительного взыскания задолженности с лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

"В ряде зарубежных стран действуют меры, принуждающие должников погасить задолженность перед бюджетом. В частности, ограничен выезд за границу гражданам и индивидуальным предпринимателям, имеющим долги перед бюджетом. Такие ограничения необходимы, поскольку у граждан есть не только права, но и обязанности, в числе которых своевременное исполнение налогового обязательства. Перед поездкой за рубеж гражданину необходимо заранее уточнить: не забыл ли он оплатить штраф или уплатить налог и не введены ли из-за этого ограничения на его выезд", - говорится в справке обосновании.

Что же касается самих поправок, то одной из конкретных мер Минэкономики предлагает внести в Закон "О Государственной границе КР" дополнение - ограничить выезд граждан Кыргызской Республики, являющихся руководителем, главным бухгалтером или учредителем субъектов, в связи с имеющейся задолженностью перед бюджетом по налогам, страховым взносам и неналоговым платежам.