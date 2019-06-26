ОАЭ готовы провести бесплатные операции детям из Кыргызстана

Сегодня, 26 июня 2019 года в министерстве здравоохранения прошла встреча министра Космосбека Чолпонбаева с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызской Республике г-ном Мохаммед Хареб Аль-Мехайрби. Целью двухсторонней встречи было обсуждение возможности сотрудничества в области проведения благотворительных операций, гуманитарной помощи лекарствами и медицинскими изделиями, а также строительства зданий больниц.

"Наш международный благотворительный фонд изъявляет желание провести бесплатные операции детям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, из социально-уязвимых слоев населения. Также ОАЭ готовы предоставить пациентам с сахарным диабетом инсулины в виде гуманитарной помощи, кроме того мы готовы помочь вам со строительством медицинских объектов. У нас много благотворительных организаций готовых помочь братскому Кыргызстану", - отметил г-н Мохаммед Хареб Аль-Мехайрби.

В свою очередь министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев ответил, что "министерство здравоохранения КР всегда готово рассмотреть возможности сотрудничества в целях улучшения качества предоставления медицинской помощи населению.

"Со стороны государства делается немало усилий для поддержки сектора здравоохранения но, к сожалению их недостаточно, поэтому мы всегда рады помощи и со стороны доноров. В Научно-исследовательском центре хирургии сердца и трансплантации органов в очереди стоят немало детей, которым требуется высокозатратная операция, поэтому нам интересно ваше предложение по проведению бесплатных операций, тоже касается и помощи с инсулинами, наши специалисты в течение недели подготовят смету по потребности в инсулине. Хотелось бы отметить, что у нас есть проекты по строительству больниц, это постройка дополнительного здания инфекционной больницы в городе Бишкек, больничного комплекса в Караколе и строительство радиологического отделения, бункеров для Онкологического центра расположенного на юге страны. Мы благодарим вас за желание помочь сектору здравоохранения и готовы проработать все моменты для дальнейшего плодотворного двухстороннего сотрудничества", - сказал он.

По итогам встречи стороны договорились в самое ближайшее время проработать озвученные планы, и при возможности подписать меморандум о двухстороннем сотрудничестве в области здравоохранения.