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Депутат Жетигенов: Я заходил к Исаеву просто уточнить один вопрос

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- Бакыт Стамов
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Депутат Бакытбек Жетигенов прокомментировал слух о том, что он якобы избил своего коллегу Канатбека Исаева. Своим мнением он поделился с изданием Багыт.kg.

По словам народного избранника, он заходил к Исаеву просто уточнить один вопрос.

- Не знаю кому нужно делать из нас врагов. Мы с ним не дрались, я просто заходил к нему уточнить один вопрос, и между нами никогда не было недоразумений, - сказал Жетигенов.

Ранее вы поддерживали Атамбаева и вы проголосовали против лишения его неприкосновенности. Можете пояснить почему?

- У большинства политиков позиция меняется в зависимости от ситуаций. Да вы правильно сказали, что в свое время я поддерживал Атамбаева, но в последнюю нашу встречу я прямо ему сказал, что теперь поддерживаю нынешнюю власть. На что он мне сказал: "Как знаешь". То есть без всякого конфликта мы высказали свои позиции. Прав ли я был время покажет, - добавил депутат.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook пользователь интернета написал, что депутат от СДПК Бакытбек Жетигенов жестоко избил Каната Исаева. Поводом послужило, якобы, инициатива Исаева лишить экс-президента Атамбаева неприкосновенности.


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URL: https://www.vb.kg/379343
Теги:
Бакытбек Джетигенов, драка, Канатбек Исаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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