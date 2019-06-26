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Как разбогатеть на акциях и прибрать к рукам Apple - интервью с брокером

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- Екатерина Улитина
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Редакция VB.KG предупреждает, что заработок на фондовой бирже не гарантирован. Акционеры несут такие же риски как и компании, акциями, которыми они владеют

Акматов Алтынбек - брокер. Людей с его профессией в Кыргызстане немного. По пальцам можно пересчитать. Год назад он бросил престижную работу в банке и устроился в международную инвестиционную компанию. Работая на новом месте он убедился, что за развитием фондового рынка - будущее!

В разговоре с VB.KG Алтынбек объяснил, что торговля акциями по зубам буквально каждому (был бы стартовый капитал) и объяснил почему Кыргызстану важно развивать собственный фондовый рынок.

Что такое фондовый рынок. Очень простое объяснение

- Фондовый рынок - Это площадка для выгодного сотрудничества. Я объясню на примере бренда джинсовой одежды Levi's. Компания существует с 1873 года, несколько месяцев назад она решила выйти на фондовый рынок и продать часть своих акций. Зачем? Им нужны были деньги для открытия новых магазинов в странах Азии. Конечно, фирма такого класса может и сама заработать, но на это нужно время (у бизнеса этого времени обычно нет), можно пойти в банк и взять заем, но придется платить проценты. Руководство решает выпустить акции и продать их, естественно не контрольный пакет, а небольшую долю. Уже к вечеру, дня, когда они впервые вышли на фондовый рынок, у них была нужная сумма для расширения своей сети магазинов. Акции разбирали как горячие пирожки, люди несли Levi's свои деньги, чтобы стать частью известного бренда. Почему? Потому что компания надежная, стабильная и приносит доход. Богатеет компания - богатеют ее акционеры. Но подчеркиваю: акционер не только получает доход, но и несет убытки, если у компании проблемы.

Какова роль брокера?

Только на фондовом рынке США работает 12 тысяч компаний, а в мире их сотни тысяч. Брокеры помогают людям ориентироваться в этом море предложений, и выбрать те акции, которые принесут гарантированный доход. С каждой успешной сделки, брокер имеет свои комиссионные. При этом инвестор всегда может проверить информацию, которую предоставляет ему брокер. Нужно всего лишь зайти в интернет.

Могут ли кыргызстанцы стать акционерами?

Кыргызстанцы могут приобрести акции любой компании мира. Я, например, специализируюсь на американском фондовом рынке: торгую акциями Apple, Facebook, Amazone и так далее. Эти компании заслуживают доверия и проносят стабильную прибыль.

А как же акции кыргызстанских компаний?

- На фондовом рынке Кыргызстана очень слабая ликвидность (объем торгов). Иногда люди просто не могут продать акции, которые когда-то купили. Это связано с развитием отечественного фондового рынка. На первоначальном этапе он неплохо развивался, но на сегодняшний день люди потеряли к нему доверие. По разным причинам. Основная, я считаю - это законодательство, которое не защищает интересы инвесторов на 100%. Законы не заставляют компании регулярно отчитываться, раскрывать всю информацию. Налоговый орган должен перепроверить данные, которые предоставила компания. Однако, выводам налоговой тоже не доверяют. Но, я надеюсь, что в будущем фондовый рынок Кыргызстана будет развиваться быстрыми темпами, так как нам нужно наверстать упущенное. Это внесет большой вклад в развитие экономики страны.

Еще больше информации в видеоинтервью.


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URL: https://www.vb.kg/379348
Теги:
акции, фондовый рынок, Кыргызстан, экономика
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Комментарии
Читатель Вечерки
26.06.2019, 17:17

Лучший способ разбогатеть на фондовом рынке - стать брокером. Зарабатывает клиент или нет, брокер получит свою комиссию. 

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Гражданин
26.06.2019, 17:20

Прочитав это некоторые побегут туда со своими деньгами не разобравшись что это такое. Наши думают если положить туда 1000$ то они будут расти по геометрической прогрессии. Если акции сильно упадут ваши 1000$ считайте пропали. Потому что ваши акции будут ничего не стоить. И их никто не купит. Как ж это по кыргызски положил деньги а они умножаются) а ты лежишь))

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