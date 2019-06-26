В Бишкеке пройдет музыкальный вечер под открытым небом "Тенгри"

Бишкекчан и гостей столицы ждут на музыкальном вечере под открытым небом "Тенгри".

Как сообщает управление культуры столичной мэрии, это второй концерт и состоится он уже в эту пятницу, 28 июня, в 19:00 часов возле здания Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Для любителей классической, эстрадной и народной музыки будет подготовлена насыщенная программа с участием духового оркестра мэрии столицы, фольклорного ансамбля "Кыргыз Руху", симфонического оркестра, артистов эстрады.

- Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек приглашает вас посетить культурное мероприятие, насладиться прекрасной музыкой и получить заряд позитива на предстоящие выходные! – говорится в сообщении.