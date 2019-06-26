Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке пройдет музыкальный вечер под открытым небом "Тенгри"

84  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчан и гостей столицы ждут на музыкальном вечере под открытым небом "Тенгри".

Как сообщает управление культуры столичной мэрии, это второй концерт и состоится он уже в эту пятницу, 28 июня, в 19:00 часов возле здания Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Для любителей классической, эстрадной и народной музыки будет подготовлена насыщенная программа с участием духового оркестра мэрии столицы, фольклорного ансамбля "Кыргыз Руху", симфонического оркестра, артистов эстрады.

- Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек приглашает вас посетить культурное мероприятие, насладиться прекрасной музыкой и получить заряд позитива на предстоящие выходные! – говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379350
Теги:
концерт, музыка, Бишкек, культура, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  