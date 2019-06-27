20-летней Кенже требуется дорогостоящая операция. Родные просят помочь

20-летней студентке Кенже Талантбек кызы врачи на днях поставили страшный диагноз - острый лейкоз Б1, Б2 (рак крови). На сегодняшний день она находится на лечении в Национальном центре онкологии, но несмотря на это состояние девушки с каждым днем ухудшается.
По сообщению врачей, необходимо в срочном порядке провести операцию по замене костного мозга, который делают в Санкт-Петербурге.
"Кенже - младшая из шести девочек в семье. Ее мама, Эльмира, одна вырастила всех дочерей, в связи с безвременной кончиной мужа. Сама же Кенже является студенткой Бишкекского технического колледжа и планировала в скором времени получить свой долгожданный диплом", - сообщили родственники.
Для лечения Кенже в Санкт-Петербурге требуется 67 тысяч долларов.
Одинокая мать не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение в России, в связи с чем просит всех неравнодушных людей помочь сохранить жизнь ее младшей дочери.
Родные и близкие Кенже обращаются с просьбой о помощи в этот трудный для семьи час.
Реквизиты для перечисления средств:
ЭЛСОМ: 0555185502
Телефоны: 0709580553 и 0501280267