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20-летней Кенже требуется дорогостоящая операция. Родные просят помочь

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- ВБ
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20-летней студентке Кенже Талантбек кызы врачи на днях поставили страшный диагноз - острый лейкоз Б1, Б2 (рак крови). На сегодняшний день она находится на лечении в Национальном центре онкологии, но несмотря на это состояние девушки с каждым днем ухудшается.

По сообщению врачей, необходимо в срочном порядке провести операцию по замене костного мозга, который делают в Санкт-Петербурге.

"Кенже - младшая из шести девочек в семье. Ее мама, Эльмира, одна вырастила всех дочерей, в связи с безвременной кончиной мужа. Сама же Кенже является студенткой Бишкекского технического колледжа и планировала в скором времени получить свой долгожданный диплом", - сообщили родственники.

Для лечения Кенже в Санкт-Петербурге требуется 67 тысяч долларов.

Одинокая мать не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение в России, в связи с чем просит всех неравнодушных людей помочь сохранить жизнь ее младшей дочери.

Родные и близкие Кенже обращаются с просьбой о помощи в этот трудный для семьи час.

Реквизиты для перечисления средств:

ЭЛСОМ: 0555185502

Телефоны: 0709580553 и 0501280267


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URL: https://www.vb.kg/379354
Теги:
благотворительность, операция, Россия, Кыргызстан
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