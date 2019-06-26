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Мэр Бишкека проинспектировал коммунальные службы столицы

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- ВБ
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Сегодня, 26 июня, мэр столицы Азиз Суракматов инспектировал работу коммунальных служб столицы - коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго", муниципальных предприятий "Бишкексвет", "Бишкекзеленхоз" и "Тазалык".

В КП "Бишкектеплоэнерго" градоначальник отметил условия работы абонентского отдела, так как от доброжелательного обслуживания каждого абонента зависит очень многое. Мэру показали и тренажерный зал, который функционирует на территории предприятия и позволяет коллективу вести здоровый спортивный образ жизни.

Прибытие в муниципальное предприятие "Бишкексвет" ознаменовалось представлением коллективу нового руководителя учреждения Алимбека Абдылдаева, на которого возложены большие надежды градоначальника. Обсудили план перспективного развития предприятия и дальнейшую модернизацию сетей наружного освещения. Азиз Суракматов поручил новому директору навести порядок и создать нормальные условия для сотрудников, а также отремонтировать пищевой блок и санузлы предприятия.

Руководителю муниципального предприятия "Тазалык" Талантбеку Казакбаеву поручено пересмотреть подход в подготовке с осенне-зимнему периоду в части обработки городских дорог химическими реагентами, отремонтировать бокс для ремонта спецтехники предприятия и провести работу по увеличению абонентской базы.

В муниципальном предприятии "Бишкекзеленхоз" директор службы Эльнура Жолдошова ознакомила мэра столицы с режимом работы оранжереи, показала работы мастера по изготовлению деревянных скульптур, многие из которых уже красуются в парках Бишкека. По словам Жолдошовой, перед тем как установить их в городе, они проходят апробацию на территории предприятия. Азиз Суракматов задался вопросом касательно магазина, который работает прямо на территории предприятия, находясь в частных руках и поручил разобраться в данном вопросе.

Вместе с мэром в объезде участвовали первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев, вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Рыспек Сарпашов, руководитель аппарата Балбак Түлөбаев, руководители городских служб и предприятий.


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URL: https://www.vb.kg/379355
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкектеплоэнерго, мэрия, Тазалык, Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз
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