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Министра транспорта и дорог предупредили: осенью с него строго спросят

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- Александр Тузов
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Вчера на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Азамат Арапбаев предупредил приглашенного в ЖК министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова, что "на первом же сентябрьском заседании парламента с министра строго спросят за ремонт дорог".

По мнению ряда депутатов, "лето уже в разгаре, а ремонт дорог идет медленно. А в самые последние месяцы года по погодным условиям в большинстве регионов ремонт дорог недопустим".

Министр пообещал депутатам, что до наступления осенней погоды весь план ремонта дорог на 2019 год будет выполнен.

Министра попросили "под стенограмму" повторить это обещание и пояснить, почему в прошлом году ремонт дорог продолжался в ноябре и декабре?

Жанат Бейшенов объяснил это "слишком поздним выделением средств прежнему руководству Минтранспорта на ремонт дорог". В то же время глава ведомства подтвердил принципиальную недопустимость ремонта дорог в ноябре и декабре.


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URL: https://www.vb.kg/379365
Теги:
Азамат Арапбаев, Министерство транспорта и дорог, ремонт дорог, Бейшенов Жанат Саматович
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