Азиз Батукаев дал показания против Атамбаева

Кримавторит Азиз Батукаев дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании парламента в своем докладе заявил генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов.

По его словам, в настоящий момент идет досудебное разбирательство.

- Идут разговоры, что освобождение Батукаева было не бесплатным. Удалось выяснить, что Атамбаев лично давал поручение Шамилю Атаханову заняться освобождением "вора в законе". Сам Азиз Батукаев дает показания против Атамбаева, - уточнил Джамшитов.

Напомним, сегодня, 27 июня, Жогорку Кенеш должен принять постановление "О лишении статуса экс-президента КР Алмазбека Атамбаева".