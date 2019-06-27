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Генпрокурор перепутал Батукаева с Атахановым

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- ВБ
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Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов оговорился, когда сказал в своем докладе перед депутатами, что кримавторитет Азиз Батукаев дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Свою ошибку глава надзорного органа позже сам признал.

По его словам, он перепутал фамилии.

- Я хотел сказать, что покажу вам копии показаний Атаханова, но ошибочно сказал Батукаев, - сказал Джамшитов.

Напомним, сегодня, 27 июня, Жогорку Кенеш должен принять постановление "О лишении статуса экс-президента КР Алмазбека Атамбаева".


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URL: https://www.vb.kg/379372
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов
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