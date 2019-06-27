Генпрокурор перепутал Батукаева с Атахановым

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов оговорился, когда сказал в своем докладе перед депутатами, что кримавторитет Азиз Батукаев дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Свою ошибку глава надзорного органа позже сам признал.

По его словам, он перепутал фамилии.

- Я хотел сказать, что покажу вам копии показаний Атаханова, но ошибочно сказал Батукаев, - сказал Джамшитов.

Напомним, сегодня, 27 июня, Жогорку Кенеш должен принять постановление "О лишении статуса экс-президента КР Алмазбека Атамбаева".