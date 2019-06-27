Пресечен незаконный ввоз товаров в КР в целом почти на 1,5 млн сомов

Сотрудниками ГТС пресечен незаконный ввоз товаров народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками ОБК и НТП таможни "Баткен" в Баткенской области остановлено транспортное средство марки "Хундай-Портер" под управлением гражданина КР С.Т.

В ходе досмотра грузового отсека этого транспортного средства были обнаружены товары народного потребления (женские тапочки, туфли, сланцы, кроссовки, спальные одеяла, постельное белье, полотенца, детские футболки, женские пижамы и т.д.) общим весом 885 кг.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо документы на товары, подтверждающие легальность ввоза на территорию ЕАЭС. Общая стоимость товара составила 764 310 сомов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. ст. 223 ч.1 УК КР.

На основании вышеизложенного, собранные материалы по данному факту переданы в прокуратуру Баткенской области.

Также о задержании контрабандного груза только на КПП "Чон-Капка" сообщили пресс-служба ГНС.

Сотрудники Государственной налоговой службы утром 27 июня на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка", расположенного на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, остановили автомашину, перевозившую 433 штуки ковровых изделий на сумму приблизительно 725 тыс. сомов.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.