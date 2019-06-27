В столице задержана мошенница. Пострадавших от ее действий уже 12 человек

Сотрудники СКМ УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

13 апреля в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка А.К., где просит принять меры в отношении гражданок К.М., Т. Р. и А.М., которые войдя в доверие под видом работников компании "Квеста Ворлд", обманным путем завладели денежными средствами в сумме 320 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека по ст. 204 (мошенничество) УК КР и начато досудебное производство.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Первомайского района Бишкека по подозрению в совершении преступления была задержана и доставлена в Следственную службу гражданка Т.Р. 1964 года рождения.

В порядке статьи 98 УПК КР водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

10 июня Первомайским районным судом Бишкека в отношении Т.Р. избрана мера пресечения арест с содержанием в СИЗО-1 столицы сроком на 2 месяца.

В настоящее время в отношении подозреваемой Т.Р. поступило ещё 11 аналогичных заявлений. Также продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности задержанной Т.Р. к другим аналогичным преступлениям, совершенных на территории столицы.

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