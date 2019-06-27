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Атамбаева лишили статуса экс-президента. "За" выступили 103 депутата

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- Оксана Гут
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Сегодня, 27 июня, Жогорку Кенеш одобрил постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева". "За" проголосовали 103 депутата, "против" - 6.

Ранее парламентарии решили прекратить задавать вопросы Генеральному прокурору о его заключении по итогам работы спецкомиссии по лишению Атамбаева неприкосновенности.

Спикер Дастанбек Джумабеков предложил вынести постановление на голосование, "чтобы следственные органы уже начали свою работу".

Напомним, поправки в закон "О гарантиях деятельности президента", прописывающие процедуру снятия статуса экс-президента были приняты Жогорку Кенешем 4 апреля этого года.

13 июня парламент создал спецкомиссию по лишению неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Поводом послужила очередная речь экс-президента на митинге 8 июня, где он раскритиковал действующую власть и назвал депутатов Жогорку Кенеша "чимкириками" (сопливыми – ред.)

Комиссия "изучала" деятельность Алмазбека Атамбаева в бытность его президентом два дня - 17 и 18 июня. По итогу одобрила список обвинений из девяти пунктов, в том числе коррупция, узурпация власти и политические гонения оппонентов.

25 июня Генеральная прокуратура дала оценку этим обвинениям, подтвердив причастность Алмазбека Атамбаева по пяти эпизодам. В частности, причастность к коррупции при модернизации ТЭЦ, получении земельного участка в Кой-Таше, при освобождении "вора в законе Азиза Батукаева, при поставках угля на столичную теплоцентраль и аффилированность с компанией бизнесмена Субихи Пархати.

В тот же день заключение Генпрокуратуры было рассмотрено на профильных комитетах и направлено на палату.


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URL: https://www.vb.kg/379380
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, коррупция, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
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