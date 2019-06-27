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Мэрия обещает найти средства на возрождение столичных озер

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- Н Крайнова
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"Уже произведены все работы по подготовке к открытию купального сезона – покос береговой территории озер, ремонт и покраска скамеек, урн, теневых навесов, кабин. Для уничтожения водорослей заготовлено 2 тонны технической соли и 3,5 тонны хлорной извести. В данное время вице-мэр столицы Рыспек Сарпашов изыскивает возможность финансирования для заключения договора на услуги спасателей для предотвращения несчастных случаев на воде и на приобретение специальных средств для спасения людей", говорится в сообщении мэрии Бишкека.

Сегодня же утром, корреспондент VB.KG побывала в Карагачевой роще и увидела, что знаменитые озера сейчас больше напоминают зону отчуждения. Создается впечатление, что работы по очистке еще и не начинались. Котлованы обоих озер заросли травой, и на дне образовались болотистые лужи. Очевидно, что для очистки водоемов потребуется много средств и времени.

Также пресс-служба муниципалитета сообщила, что в еще в марте со стороны центра санитарно-эпидемиологического надзора по городу Бишкек в адрес МП "Бишкекзеленхоз" было направлено санитарное предписание по подготовке парка и озёр к предстоящему купальному сезону.

"Однако при контрольной проверке условий, указанных в предписании, некоторые из них не были исполнены. При исполнении всех условий предписания озера начнут заполнять водой, а затем будут проведены работы по сбору проб воды с озер, от результатов лабораторных анализов будет зависеть дата открытия купального сезона", говорится в сообщении.

- Последний раз в очистку с привлечением тяжелой техники проводили в 2017 году и тогда потратили шесть миллионов сомов. В этом году таких средств не предусмотрено. Кроме того у нас нет спасателей. Раньше нам помогало МЧС, а в этом году отказали, сославшись на постановление правительства по которому наймом спасателей должны заниматься местные власти. Нам требуется 6 спасателей. Ищем людей по объявлению через газеты, но пока безрезультатно. Без спасателей, мы не запустим ни капли воды, - сообщил корреспонденту VB.KG заведующий парка "Карагачевая роща" Болот Айдарбеков.

По данным мэрии, ежегодно открытие купального сезона на данных водоемах приходится на начало июля месяца.


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URL: https://www.vb.kg/379381
Теги:
Азиз Суракматов, вода, Бишкек, Кыргызстан, Туристический сезон, Отдых, мэрия
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