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Раскрыта преступная схема ввоза ГСМ в Кыргызстан

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- Оксана Гут
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ГСБЭП совместно с АКС УГКНБ выявлена преступная группировка, осуществляющая ввоз ГСМ по средствам легковых авто. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

В ночь с 26 по 27 июня сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области совместно с АКС УГКНБ по Таласской области во исполнение совместного "Плана мероприятий по борьбе с незаконным ввозом и вывозом ГСМ", а также в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров, были замечены несколько легковых автомашин осуществляющих неоднократную перевозку ГСМ в собственных баках и в 20 литровых канистрах.

Было установлено, что указанные автомашины заезжают в один из домов в селе Май Манасского района Таласской области и сливают ГСМ в грузовую автомашину марки "ГАЗ 5312". После чего эта грузовая автомашина должна была перевезти ГСМ (бензин) в назначенный пункт реализации.

Общий объём задержанного ГСМ (бензина) составил около 5 тонн.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Далее, в рамках осуществления досудебного производства указанное авто было помещено на штрафстоянку.

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями предпринимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/379386
Теги:
ГСМ, контрабанда, Таласская область, ГСБЭП, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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