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Фарид Ниязов о доме Атамбаева: Камни привезли для красоты

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- Екатерина Улитина
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В "Народном штабе против беззакония" сегодня было не многолюдно и пока спокойно. Всего собралось человек 150 вместе с журналистами и маленькими детьми.

К дому Алмазбека Атамбаева, расположенному в 15 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш ведет асфальтированная дорога. О том, что до пункта назначения осталось совсем чуть-чуть говорят выстроившиеся вдоль дороги машины. Напротив ворот установлены четыре юрты.

Тем, кто хочет попасть на частную собственность бывшего президента придется пройти через металлическую рамку и досмотр охранников. Въезд для машин в ворота перегораживают бетонные плиты. Такие же плиты установлены у вторых ворот. Они находятся внутри территории. Туда штабистам и журналистам ходить запрещено. Десяток охранников наблюдают, чтобы никто не проник на территорию, где обитает владелец дома и его домочадцы.

Еще одна деталь устройства штаба - две кучи камней внушительного размера, прикрытые подсохшей травой. Советник бывшего президента Фарид Ниязов попросил VB.KG не беспокоиться. По его словам, эти камни привезли для украшения. "Благоустройство территории продолжается", - заметил бывший руководитель аппарата президента.

Штаб за два дня своего существования неплохо наладил быт. Здесь работает полевая кухня, установлены двухъярусные кровати, в просторной беседке, стилизованной под юрту, можно смотреть телевизор.

В полдень участники штаба разбились на небольшие группы: кто-то вел неспешную беседу, другие смотрели трансляцию из Жогорку Кенеша, где депутаты голосовали за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Большинство обедали на заднем дворе. Сегодня на обед у членов штаба - беш бармак, в полдень подвезли новую партию продуктов и женщины принялись резать морковь для плова.

Соратники экс-президента почти всегда легко идут на контакт с журналистами и охотно рассказывают, что пришли поддержать Алмазбека Атамбаева и будут сидеть здесь до тех пор, пока в стране не воцариться законность. А почему бы и не посидеть? В конце концов здесь чистый воздух, регулярное питание и насыщенная программа. Женщина, представившаяся членом СДПК, простодушно сообщила: "Я пришла посмотреть на все, чай попить, мясо поесть".

А вот люди старшего поколения беспокоятся, как бы не вышло беды из-за горячих голов политиков и вспыльчивости их сыновей.

- Так скажите сыновьям, чтобы они шли домой, - предлагаем им.

- Они не согласятся. Мы здесь, чтобы не допустить трагедии. - Вздыхает женщина, поглядывая на мальчонку лет пяти, который бегает рядом - Вот и внуки со мной.

Сколько люди будут охранять Атамбаева, сидя у его ворот, сторонники СДПК говорить не берутся. Там заявляют, что люди будут здесь пока сами не захотят уйти. Их действительно никто не держит и многие из них говорят, что не допустят ареста экс-президента.

Напомним, Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов сообщил, что экс-президент Алмазбек Атамбаев может быть причастен к пяти уголовным делам коррупционной направленности. Сегодня депутаты одобрили снятие неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Теперь в любой момент бывший президент может быть задержан и арестован.


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URL: https://www.vb.kg/379388
Теги:
Алмазбек Атамбаев, неприкосновенность, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов, экс-президент, СДПК
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