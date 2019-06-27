Четыре компании хотят реализовать "Безопасный город" в регионах

Четыре компании претендуют на реализацию второго этапа проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Сегодня, 27 июня, состоялось вскрытие тендерных заявок. Об этом сообщает Госкомитет информационных технологий и связи.
Документы подали 4 компании:
1 "Безопасность информационных систем" (Россия)
2 Акционерное Общество "Концерн Радиостроения "ВЕГА" (Россия)
3 Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.(Китай)
4 ALT Technology LLC (ОАЭ)
Тендер будет проходить в два этапа. На втором этапе поставщики назовут свои ценовые предложения.
Отметим, в рамках второго этапа проекта "Безопасный город" будут установлены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в семи областях республики. Первый этап проекта в Бишкеке и Чуйской области был запущен 12 февраля 2019 года, компанией "Вега".