Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Четыре компании хотят реализовать "Безопасный город" в регионах

58  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Четыре компании претендуют на реализацию второго этапа проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Сегодня, 27 июня, состоялось вскрытие тендерных заявок. Об этом сообщает Госкомитет информационных технологий и связи.

Документы подали 4 компании:

1 "Безопасность информационных систем" (Россия)

2 Акционерное Общество "Концерн Радиостроения "ВЕГА" (Россия)

3 Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.(Китай)

4 ALT Technology LLC (ОАЭ)

Тендер будет проходить в два этапа. На втором этапе поставщики назовут свои ценовые предложения.

Отметим, в рамках второго этапа проекта "Безопасный город" будут установлены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в семи областях республики. Первый этап проекта в Бишкеке и Чуйской области был запущен 12 февраля 2019 года, компанией "Вега".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379390
Теги:
госзакупки, Китай, ОАЭ, Россия, тендер, Кыргызстан, Безопасный город
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  