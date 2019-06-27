Четыре компании хотят реализовать "Безопасный город" в регионах

Четыре компании претендуют на реализацию второго этапа проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Сегодня, 27 июня, состоялось вскрытие тендерных заявок. Об этом сообщает Госкомитет информационных технологий и связи.

Документы подали 4 компании:

1 "Безопасность информационных систем" (Россия)

2 Акционерное Общество "Концерн Радиостроения "ВЕГА" (Россия)

3 Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.(Китай)

4 ALT Technology LLC (ОАЭ)

Тендер будет проходить в два этапа. На втором этапе поставщики назовут свои ценовые предложения.

Отметим, в рамках второго этапа проекта "Безопасный город" будут установлены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в семи областях республики. Первый этап проекта в Бишкеке и Чуйской области был запущен 12 февраля 2019 года, компанией "Вега".