В субботу в театре оперы и балета пройдет заключительный Гала-концерт

29 июня, в субботу, на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится заключительный Гала-концерт, посвященный закрытию 76 театрального сезона.
Как сообщается на сайте театра, в программе концерта популярные произведения мировой, европейской, русской и национальной оперной и балетной классики в исполнении мастеров искусств Кыргызского театра оперы и балета.
Дирижёр концерта – главный дирижёр Кыргызского театра оперы и балета, заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.
Начало в 17.00 часов.