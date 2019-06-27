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В субботу в театре оперы и балета пройдет заключительный Гала-концерт

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- Оксана Гут
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29 июня, в субботу, на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится заключительный Гала-концерт, посвященный закрытию 76 театрального сезона.

Как сообщается на сайте театра, в программе концерта популярные произведения мировой, европейской, русской и национальной оперной и балетной классики в исполнении мастеров искусств Кыргызского театра оперы и балета.

Дирижёр концерта – главный дирижёр Кыргызского театра оперы и балета, заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.

Начало в 17.00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/379391
Теги:
концерт, театр, Бишкек, культура, Кыргызстан, опера
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