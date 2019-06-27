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В Кремле считают снятие неприкосновенности с Атамбаева внутренним делом КР

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- Оксана Гут
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В Кремле прокомментировали лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Официальная Москва считает снятие неприкосновенности с бывшего президента Кыргызстана внутренним делом этой страны. Об этом 27 июня российским журналистам заявил пресс-секретарь главы Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Мы не можем, не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела. Нельзя судить насколько это правильно, было бы неверно, у каждой страны в данном случае своя практика, - цитирует Пескова агентство "РИА Новости".


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URL: https://www.vb.kg/379392
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, экс-президент, лишение неприкосновенности
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