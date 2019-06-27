Депутаты грубо нарушили регламент - юрист о лишении Атамбаева статуса "экс"

Экс-президента Алмазбека Атамбаева лишили неприкосновенности с грубыми нарушениями регламента Жогорку Кенеша. Об этом VB.KG заявил член политсовета СДПК, юрист Нурбек Касымбеков.

- Если опираться на закон "О регламенте Жогорку Кенеша" депутаты сегодня не должны были выносить на голосование этот вопрос. Они могли лишь назначить дату рассмотрения вопроса о лишении неприкосновенности по существу, - говорит Нурбек Касымбеков.

Еще одно грубое нарушение, которое по мнению юриста, совершили депутаты - это провели открытое голосование, вместо тайного.

- В регламенте ЖК указано, что постановление принимается тайным голосованием. Они провели открытое голосование в нарушение регламента, - прокомментировал Нурбек Касымбеков.

Юрист ссылается на статью 136 "Отрешение президента от должности" закона о регламенте Жогорку Кенеша. Более подходящей статьи в законе нет. Процедура лишения статуса экс-президента в регламенте отсутствует.

Напомним, сегодня 103 депутата ЖК проголосовали за лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.