В Оше усилят меры безопасности у городских каналов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Накануне в Оше были обследованы наиболее опасные участки у каналов города, где может быть создана угроза падения в канал детей и взрослых.

В поездке по каналам и водным артериям города приняли участие вице-мэр Оша Нурбек Кадыров, глава Ошского офиса ЮНИСЕФ Эрадж Каниев, сотрудники правоохранительных органов, органов социальной защиты, руководители и представители МТУ.

В ходе поездки по городу состоялось ознакомление на месте с наиболее опасными участками у каналов Араван – Ак-Буура, Увам, Жеккелик и другими.

По итогам поездки достигнута договоренность об установке при поддержке ЮНИСЕФ соответствующих информационных таблиц в необходимых местах, а также специалистам МТУ поручено разработать смету расходов по установке ограждений и заградительных сооружений в опасных местах у каналов города.

Отметим, что со стороны УВД города Ош и управления социальной защиты совместно с представителями МТУ проводятся соответствующие профилактические мероприятия и дополнительно разъяснительная работа с каждым родителем на предмет предупреждения утопления несовершеннолетних в водоемах города.

Необходимо заметить, что данная работа начата еще в конце марта, когда проводились соответствующие выезды на водоемы города специалистов соцзащиты, УВД для проведения соответствующей разъяснительно-профилактической работы. Кроме того, во всех школах города еженедельно с указанного периода при поддержке социальных педагогов проводились разъяснительные мероприятия, внеклассные часы по необходимости соблюдения правил безопасности при купании на открытых водоемах. Кроме того, со стороны сотрудников УВД возле мостов через каналы, возле остановок общественного транспорта и в иных общественных местах распространены информационные листовки о необходимости строго соблюдать правила безопасности при выходе к водоемам.

Отметим, ранее МЧС распространило информацию о том, что в Кыргызстане участились несчастные случаи на воде. По данным ведомства, с начала текущего года уже утонули 40 человек, 15 из них - дети младше 12 лет.