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"Мавр сделал свое дело". Жогорку Кенеш ушел на летние каникулы

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенегша провели последнее заседание сессии и разошлись на летние каникулы.

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков выразил благодарность депутатам за плодотворную работу и отметил, что в период сессии были проведены важные мероприятия, принят ряд важных законопроектов, постановления и решения, направленных на укрепление и совершенствование законодательной базы, улучшение жизни населения и развития экономики.

Заседание завершилось гимном Кыргызской Республики.

Шестая сессия шестого созыва начнет свою работу в сентябре 2019 года.

Напомним, в последний рабочий день перед каникулами депутаты проголосовали за лишение экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Сторонники бывшего президента считают, что депутаты поторопились и нарушили регламент.


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URL: https://www.vb.kg/379402
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, Летние каникулы
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Комментарии
Вазкент
28.06.2019, 10:49

Горе то какое, без клоунов скучно будет жить. На Жириновского что ли переключимся?

0
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Али
28.06.2019, 11:22

Пошли дальше бешбармак кушать. Ненавижу вас, тварей засранцев, блюдолизов вонючих. 

0
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133
28.06.2019, 13:25

Мавры - 120 илитных мавров

0
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