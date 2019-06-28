"Мавр сделал свое дело". Жогорку Кенеш ушел на летние каникулы

Депутаты Жогорку Кенегша провели последнее заседание сессии и разошлись на летние каникулы.

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков выразил благодарность депутатам за плодотворную работу и отметил, что в период сессии были проведены важные мероприятия, принят ряд важных законопроектов, постановления и решения, направленных на укрепление и совершенствование законодательной базы, улучшение жизни населения и развития экономики.

Заседание завершилось гимном Кыргызской Республики.

Шестая сессия шестого созыва начнет свою работу в сентябре 2019 года.

Напомним, в последний рабочий день перед каникулами депутаты проголосовали за лишение экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Сторонники бывшего президента считают, что депутаты поторопились и нарушили регламент.