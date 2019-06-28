ГКНБ готов увеличить численность госохраны для Алмазбека Атамбаева

Информация о том, что сегодня утром сняли госохрану с экс-президента Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ведомстве заявляют, что в настоящее время численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента остается прежней.

- ГКНБ готов при необходимости дополнительно предоставить охрану для усиления обеспечения безопасности экс-президента, - отметили в Госкомитете нацбезопасности.

Напомним, накануне Жогорку Кенеш большинством голосов поддержал постановление о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Соответственно, он должен быть лишен неприкосновенности и ряда других привилегий. В том числе госохраны.