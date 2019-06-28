Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГКНБ готов увеличить численность госохраны для Алмазбека Атамбаева

550  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Информация о том, что сегодня утром сняли госохрану с экс-президента Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ведомстве заявляют, что в настоящее время численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента остается прежней.

- ГКНБ готов при необходимости дополнительно предоставить охрану для усиления обеспечения безопасности экс-президента, - отметили в Госкомитете нацбезопасности.

Напомним, накануне Жогорку Кенеш большинством голосов поддержал постановление о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Соответственно, он должен быть лишен неприкосновенности и ряда других привилегий. В том числе госохраны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379403
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, безопасность, Кыргызстан, экс-президент, лишение неприкосновенности
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
смит и вессон
28.06.2019, 10:08

троянский конь

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  