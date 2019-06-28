Алексей Петрушевский арестован

Экс-директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексея Петрушевского взяли под стражу. Об этом редакции VB.KG подтвердила его адвокат Диляром Низамова.

По ее словам, Петрушевского арестовали прямо в зале суда.

- Вопреки нормам УПК и здравого смысла человека, который не скрывался от следствия, перенёс 5 полостных операций и подозревается в менее тяжком преступлении отправили в СИЗО-1. Кстати, менее тяжкие преступления не относятся к той категории, по которым применяется заключение под стражей. Тем не менее, Бишкекский городской суд принимает такое решение, - сказала Низамова.

Напомним, бывший директор Бишкекского центра реабилитации детей и подростков Алексей Петрушевский подозревается в злоупотреблении должностным положением.