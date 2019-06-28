Иностранные звезды эстрады споют на кыргызском языке

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела совещание по организации и проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня принятия Закона КР "О государственном языке". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, в рамках празднования планируется проведение научно-практической конференции, молодежных акций "Кел кыргызча сүйлөйлү", флэш-мобов, конкурсов эссе среди школьников о роли кыргызского языка в их жизни и ряд других мероприятий.

Отдельно планируется проведение конкурса среди соотечественников, проживающих в различных странах мира и международного конкурса среди акынов "Айтыш-2019".

В программу празднования включено проведение республиканского фестиваля "Ырдайлы кыргыз ырларын", где представители разных этносов и иностранные граждане исполнят песни на кыргызском языке. Первоначально конкурсы пройдут на районном и областном уровне, после чего победители регионального этапа выступят на гала-концерте в городе Бишкеке.

Кроме того, планируется пригласить иностранных звезд эстрады, исполняющих песни на кыргызском языке.