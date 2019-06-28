Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Взрослый сын чиновника жестоко избил детей на детской площадке

5309  6
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двое детей 9 и 10 лет оказались в больнице после того, как на детской площадке их избил 24-х летний сын чиновника. Об этом VB.KG рассказала мама пострадавших мальчиков Гульзат Жумакова.

По ее словам, инцидент произошел больше недели назад, 22 июня, во двое дома в бишкекском микрорайоне Джал. Ее старшие дети Ыйман (9 лет) и Акыл (10 лет) гуляли во дворе с соседским мальчиком.

- Ыйман поругался с другом и они начали драться, Акыл подбежал, чтобы разнять. В этот момент к ним подошел старший брат соседского мальчика и несколько раз ударил моих сыновей. Этот парень уже взрослый, ему 24 года. Сейчас оба сына лежат в третьей детской больнице. Старшему досталось особенно сильно. У него лопнула барабанная перепонка, ушиб головного мозга. Он оглох на одно ухо и врачи не дают гарантии, что слух вернется. У младшего сына сотрясение мозга, - рассказала Гульзат Жумакова.

Женщина, у которой кроме старших сыновей еще трое детей сначала решила поговорить с соседями и договориться мирно, но не вышло. Отец семейства сказал, что не собирается ничего делать и даже начал угрожать женщине.

- Тогда я написала заявление в милицию, но следователи неохотно взялись за дело. Постановление о прохождении судебно-медицинской экспертизы я получила лишь на третий день, а вчера узнала, что следователи пишут только об одном ребенке, а о Акыле, который потерял слух, в их записях нет ни слова. Я пришла к следователю, чтобы спросить в чем дело, а он стал смеяться надо мной и сказал, что я ничего не понимаю, - продолжила Гульзат.

По ее словам, отец парня, который избил ее детей работает в одном из отделений ГРС в Чуйской области. Она боится, что у мужчины есть связи, которые помогут замять дело.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379410
Теги:
ГРС, Кыргызгаз, МВД, Чуйская область, Бишкек, избил ребенка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Бакыт
28.06.2019, 12:54

Назовите имя и должность этого чиновника ! Вы ведь хотите помощи общественности, так зачем его фамилию скрывать ? Дайте его ФИО, выложите его фото, дайте точный адрес где это произошло, ФИО и должность следователя который покрывает этого чиновника и тогда волна общественности сыграет свою роль ! А так ничего не понятно, и результата не будет. Вас просто унизят, а виновник останется безнаказанным ! Как детям в глаза будете смотреть ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
133
28.06.2019, 13:24

Пишите в Прокуратуру на ментов, тогда они зашевеляться

0
Цитировать
Жалоба модератору
Юрист
28.06.2019, 13:32

Прсле публикации в сми должны среагировать, а лучше обратитесь в прокуратуру сразу и в мвд в службу внутренних расследовании

0
Цитировать
Жалоба модератору
j-150@list.ru
28.06.2019, 13:39

поверьте сразу пишите в аппарат президента, мы уже проходили подобное пока укза свыше ге будет толку тоде не будет и прокуратура районная тут не поможет 

0
Цитировать
Жалоба модератору
312
28.06.2019, 14:15

Бакыт

Назовите имя и должность этого чиновника ! Вы ведь хотите помощи общественности, так зачем его фамилию скрывать ? Дайте его ФИО, выложите его фото, дайте точный адрес где это произошло, ФИО и должность следователя который покрывает этого чиновника и тогда волна общественности сыграет свою роль ! А так ничего не понятно, и результата не будет. Вас просто унизят, а виновник останется безнаказанным ! Как детям в глаза будете смотреть ?

На других новостных сайтах есть имена и фамилии. Это ВБ публикует сокращённую версию.

0
Цитировать
Жалоба модератору
айзада
28.06.2019, 14:23

закон менен жоооп бериш керек

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  